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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah Trabzon'a geldi.

BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Saatler öncesinde Trabzon Havalimanı'na akın eden bordo mavili taraftarlar, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a gelen Mohamed Salah'ı coşkulu bir şekilde karşıladı.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Trabzon Havalimanı'nda karşılanıyor. https://t.co/l3al1ruhvx — AA SPOR (@aa_spor) August 5, 2026

İşte Salah'ın ilk sözleri:

"Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum.

Burada 25 bin kişi var, bu inanılmaz! Ne kadar şaşırdığımı kelimelere dökemiyorum. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum.

Her yerde başarılı oldum. Trabzonspor'da da başarılar yaşamak istiyorum."

RAKAMLARLA LIVERPOOL EFSANESİ SALAH

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla geçirdiği dokuz sezonda kulüp tarihinin en büyük futbolcularından biri olmayı başardı.

442 resmi maçta 257 gol ve 120 asist üreten Mısırlı yıldız, Liverpool tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olurken, Premier Lig'de kırmızı formayla attığı 191 golle kulüp rekorunun sahibi oldu.

Premier Lig kariyerini Chelsea dönemiyle birlikte 328 maçta 193 gol ve 94 asistle tamamlayan Salah, ligin en golcü Afrikalı futbolcusu ve en golcü yabancı oyuncusu unvanlarını elde etti. Dört kez Altın Ayakkabı kazanan yıldız isim üçer kez FWA ve PFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.

2024-25 sezonu kariyerinin zirvesi olarak öne çıktı. 29 gol ve 18 asistle Premier League'de 47 gole doğrudan katkı sağlayan Salah, aynı sezonda Yılın Oyuncusu, Altın Ayakkabı ve Playmaker ödüllerini birlikte kazanan ilk futbolcu oldu.

Avrupa kupalarında da iz bırakan Salah, Şampiyonlar Ligi ana tablosunda 98 maçta 50 gole ulaştı. UEFA organizasyonlarında ise 146 maçta 64 gol kaydederek Afrikalı futbolcular arasında rekor kırdı. 2022 yılında Rangers'a karşı 6 dakika 12 saniyede yaptığı hat-trick ise Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick'i olarak kayıtlara geçti.

Liverpool sezon performansları: