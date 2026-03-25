Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklaması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Salah'ın vedası, transfer piyasasını da hareketlendirdi.

9 yıllık Liverpool kariyerinde sayısız başarıya imza atan Salah’ın yeni adresi merak konusu oldu.

INTER MIAMI DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; MLS ekibi Inter Miami, Mohamed Salah’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. ABD temsilcisinin, yıldız oyuncuya ciddi bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Inter Miami’nin planı, Salah’ı Lionel Messi ile aynı takımda buluşturmak.

SUUDİ ARABİSTAN DA YARIŞTA

Salah için yalnızca MLS değil, Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu ifade ediliyor. Özellikle Al-Hilal’in transferde güçlü bir aday olduğu konuşuluyor.

Yüksek maaş teklifleriyle bilinen Suudi kulüplerinin, bu transferde önemli bir rakip olacağı değerlendiriliyor.

MAAŞ SINIRI ÖNEMLİ BİR ENGEL

Inter Miami’nin Salah transferindeki en büyük engelin maaş bütçesi olduğu vurgulandı. MLS kuralları gereği Designated Player (DP) kontenjanının dolu olması, transferin önündeki en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Kulübün bu transferi gerçekleştirebilmesi için yaz döneminde kadroda önemli değişiklikler yapması gerekecek.

ANFIELD’A DUYGUSAL VEDA

Mohamed Salah, ayrılık kararını sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Liverpool’daki kariyerinde kulüp tarihine geçen başarılara imza atan yıldız oyuncu, taraftarlarla vedalaştı.

Takım arkadaşlarından Andy Robertson da yaptığı açıklamada, “Hayatımızın en güzel 9 yılıydı. Seninle oynamak büyük bir ayrıcalıktı” sözleriyle Salah’a veda etti.