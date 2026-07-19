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Liverpool’dan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah’ın yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mısırlı yıldızın transfer kararında en büyük etkenin eşi olduğu öne sürüldü.

SON SÖZÜ EŞİ SÖYLEDİ

İddialara göre Salah, Avrupa, MLS ve özellikle Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Suudi kulüplerinin yıllık 20 milyon euroya varan maaş önerdiği belirtilirken, yıldız futbolcu son kararı eşi Magi’ye bıraktı.

Magi’nin ise “Müslüman bir ülkede yaşayalım” diyerek tercihini Türkiye’den yana kullandığı ifade edildi.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Salah ailesinin Türkiye’ye olan ilgisinin yeni olmadığı, çiftin geçtiğimiz yıl Bodrum’da yaklaşık 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı öğrenildi. Bu gelişmenin transfer kararında etkili olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Habere göre Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Salah’a 12 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig tarihinin en ses getiren hamlelerinden biri olacak. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, gelişmeler yakından takip ediliyor.