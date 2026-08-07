Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı

Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı

Amasyalı Beşiktaş taraftarı manav Turan Aykurt, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi halinde 5 ton karpuz dağıtacağını açıklamıştı. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'a imza atmasına rağmen sözünden dönmeyen esnaf, miktarı 500 kiloya düşürerek tezgahındaki karpuzları vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Kaynak: DHA
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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 1

Amasya'da manavlık yapan fanatik Beşiktaş taraftarı Turan Aykurt, transfer sezonunun başında Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a imza atması durumunda halka 5 ton karpuz dağıtacağını ilan etmişti.

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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 2

Transfer sürecinin sonunda Muhammed Salah'ın Beşiktaş yerine Trabzonspor'a transfer olması üzerine gözler Amasyalı esnafa çevrildi. Aykurt, transfer başka takıma gerçekleşse de verdiği sözü tamamen karşılıksız bırakmak istemedi.

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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 3

Vaat ettiği 5 tonluk miktarı 500 kilograma düşüren Beşiktaşlı manav, tezgahındaki karpuzları dükkanının önüne çıkararak vatandaşlara tamamen ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladı.

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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 4

Tezgahın üzerine "Muhammed Salah hayratıdır" pankartı asan esnafın bu jesti, kısa süre içerisinde çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve dükkan önünde hareketli anlar yaşandı.

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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 5

Beşiktaş sevgisinin transfer sonucundan bağımsız olduğunu vurgulayan Turan Aykurt, "Sözümüzden dönmek istemedik. Keşke bize gelseydi ama nasip olmadı, biz yine de halkımız yesin diye 500 kilo karpuzu dağıttık" dedi.

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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 6

Dağıtılan bedava karpuzlardan alan mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, yaşanan renkli görüntüler eşliğinde karpuzlarını alarak Beşiktaşlı esnafa teşekkür etti.

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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 7

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Celil İnce, manavın sosyal medyadaki sözünü hatırlatarak, "Transfer Trabzonspor'a nasip oldu ama Turan kardeşimiz yine de hayrını yaptı, vatandaşlar faydalandı" ifadelerini kullandı.

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Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı - Resim: 8

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu sempatik olay, futbol rekabetinin ötesinde tebessüm ettiren ve Amasya sokaklarına neşe katan bir transfer anısı olarak kayıtlara geçti.

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