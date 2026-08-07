Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı

Beşiktaş sevgisinin transfer sonucundan bağımsız olduğunu vurgulayan Turan Aykurt, "Sözümüzden dönmek istemedik. Keşke bize gelseydi ama nasip olmadı, biz yine de halkımız yesin diye 500 kilo karpuzu dağıttık" dedi.