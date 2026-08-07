Amasya'da manavlık yapan fanatik Beşiktaş taraftarı Turan Aykurt, transfer sezonunun başında Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a imza atması durumunda halka 5 ton karpuz dağıtacağını ilan etmişti.
Salah Beşiktaş'a gelmedi ama sözünü tuttu: Yüzlerce kilo karpuzu ücretsiz dağıttı
Amasyalı Beşiktaş taraftarı manav Turan Aykurt, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi halinde 5 ton karpuz dağıtacağını açıklamıştı. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'a imza atmasına rağmen sözünden dönmeyen esnaf, miktarı 500 kiloya düşürerek tezgahındaki karpuzları vatandaşlara ücretsiz dağıttı.Kaynak: DHA
Transfer sürecinin sonunda Muhammed Salah'ın Beşiktaş yerine Trabzonspor'a transfer olması üzerine gözler Amasyalı esnafa çevrildi. Aykurt, transfer başka takıma gerçekleşse de verdiği sözü tamamen karşılıksız bırakmak istemedi.
Vaat ettiği 5 tonluk miktarı 500 kilograma düşüren Beşiktaşlı manav, tezgahındaki karpuzları dükkanının önüne çıkararak vatandaşlara tamamen ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladı.
Tezgahın üzerine "Muhammed Salah hayratıdır" pankartı asan esnafın bu jesti, kısa süre içerisinde çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve dükkan önünde hareketli anlar yaşandı.
Beşiktaş sevgisinin transfer sonucundan bağımsız olduğunu vurgulayan Turan Aykurt, "Sözümüzden dönmek istemedik. Keşke bize gelseydi ama nasip olmadı, biz yine de halkımız yesin diye 500 kilo karpuzu dağıttık" dedi.
Dağıtılan bedava karpuzlardan alan mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, yaşanan renkli görüntüler eşliğinde karpuzlarını alarak Beşiktaşlı esnafa teşekkür etti.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan Celil İnce, manavın sosyal medyadaki sözünü hatırlatarak, "Transfer Trabzonspor'a nasip oldu ama Turan kardeşimiz yine de hayrını yaptı, vatandaşlar faydalandı" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu sempatik olay, futbol rekabetinin ötesinde tebessüm ettiren ve Amasya sokaklarına neşe katan bir transfer anısı olarak kayıtlara geçti.