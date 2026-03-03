Türkiye'de faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformlarının düzenlemelere uyum sürecinde kritik viraj olarak görülen 31 Mart 2026 yaklaşırken, Türkiye’de dijital varlık saklamaya dair temel kavramlar ve hizmet modelleri, Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz ve Paribu Custody Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Cem Sağlam’ın katılımıyla 26 Şubat’ta gerçekleştirilen Paribu Custody webinarında ele alındı.

KRİPTO VARLIK SAKLAMANIN YASAL ÇERÇEVESİ ANLATILDI

Türkiye'de kripto varlık saklama konusunun yasal çerçevesine ilişkin değerlendirmelerle başlayan oturumda Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, MASAK düzenlemeleri, kuruluş ve faaliyet esasları tebliği, KVHS'lerin çalışma usul ve esasları tebliği ile TÜBİTAK altyapı kriterlerine atıfta bulundu. Aysu Düz, Özellikle TÜBİTAK Altyapı Kriterleri Tebliği ve Bilgi Sistemleri Tebliği'nin saklama kuruluşları açısından birlikte yorumlanması gerektiğine dikkat çeken Aysu Düz, “Operasyonların nasıl sürdürülmesi gerektiği, güvenlik süreçlerinin ayrıntıları, saklama kuruluşlarının teknik yükümlülükleri gibi sorulara dair tüm yanıtları bu iki belgede buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kripto varlık saklama kuruluşları için belirlenen sermaye şartının önemine de dikkat çeken Aysu Düz, Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş.'nin 1,5 milyar TL ödenmiş sermayesiyle öne çıktığını hatırlattı.

“SAKLAMA KURULUŞU AYNI ZAMANDA İŞLETİCİ KURULUŞ”

Yasal çerçevenin %95-%5 ve %100 olmak üzere iki farklı saklama hizmeti modeli öngördüğünü dile getiren Paribu Custody Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Cem Sağlam, "Kripto varlık alım satım platformlarındaki müşteri varlıklarının asgari %95'inin saklama kuruluşunda, %5'inin ise günlük operasyonlar için platformun sıcak cüzdanlarında tutulduğu modeli hibrit saklama modeli olarak tanımlıyoruz. Tam saklama modelinde ise kripto varlık alım satım platformu, tüm günlük akışları yönetmeyi mümkün kılan soğuk, ılık, sıcak cüzdan altyapılarının hizmetini saklama kuruluşundan alıyor. Böylece herhangi bir üçüncü taraf cüzdan yönetimi teknolojisine ihtiyaç duymadan, saklama kuruluşunun sunduğu cüzdan altyapıları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor” dedi.

Tam saklama modelinde saklama kuruluşunun sorumluluklarının arttığını belirten Cem Sağlam, “Tam saklama hizmet modelinde tüm operasyonları, kontrolleri ve gerekli bildirimleri yapan taraf, saklama kuruluşu. Bu yönüyle saklamacının fonksiyonu, bir işletici kuruluşa dönüşüyor. Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş., her iki modelde de hizmet sunuyor” diye konuştu.

70’İN ÜZERİNDE BLOKZİNCİR DESTEKLİYOR

Ekosistemde "network coverage" olarak da bilinen blokzincir ağı kapsamının saklama kuruluşu seçiminde en kritik unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Cem Sağlam, "Alım-satım platformlarının sunduğu önemli değer önermelerinden biri de listelemeler, yani token kapsamı. Platformları bu noktada, saklama kuruluşunun desteklediği ağ sayısına bağımlı. Zira saklama kuruluşları, işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan ağ iletişimlerini de yürütüyor. Bu anlamda saklama kuruluşunun desteklediği ağ ve varlık sayısı ile yeni ağları hayata geçirebilme kapasitesi; mevcut kripto varlık listelemelerini artırmak, yeni blokzincirlerde inovasyon yapabilmek ve tokenizasyon gibi alanlarda sürdürülebilir ürün stratejileri ortaya koymak için oldukça önemli. Paribu Custody 70’ten fazla blokzincir destekliyor ve bu sayede 1.000’den fazla token’ı kapsıyor. Bu sayıların kısa süre içinde daha da artması için çalışıyoruz" dedi.

31 MART YAKLAŞIRKEN SORU İŞARETLERİ ÇOĞALIYOR

Kripto varlık alım satım platformlarının Türkiye'de faal bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması için son tarih, 4 Aralık 2025 tarihli ilke kararı ile 31 Mart 2026'ya ertelenmişti. Son tarih yaklaştıkça saklama kuruluşu arayışında olan alım satım platformlarının entegrasyon sürecine dair soru işaretlerinin arttığını belirten Cem Sağlam, birkaç temel adımda saklama kuruluşu - alım satım platformu entegrasyonunu özetledi:

“Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. olarak, sözleşme sürecinin ardından hizmet modeline göre her müşteri için ilgili cüzdan altyapılarını kuruyoruz ve kullanıcıların sisteme en hızlı şekilde girişi için gerekli eğitim ve dokümantasyonu sağlıyoruz. Platform tarafında TÜBİTAK kriterlerine uygun talep/onay mekanizmalarını devreye alıyor; alım satım platformunun tüm işlemleri kendi sistemlerinden tetikleyebilmesi için API entegrasyonu hayata geçiriyoruz. Tüm bunlar için gerekli teknik dokümanlar, hızlı destek ve test ortamı sunuluyor. Travel Rule uyumunu kolaylaştıran açık kaynaklı, yerel ve ücretsiz çözümümüz ClearTX'i de kapsayan tüm düzenleyici uyum adımlarını bir bir gerçekleştiriyoruz.”

SAKLAMA KURULUŞU SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ÖZETLENDİ

Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek saklama hizmeti sağlayıcısı Paribu Custody LinkedIn hesabından canlı yayınlanan webinar, katılımcıların saklama kuruluşu seçerken hukuk ve inovasyon perspektifinden dikkat etmesi gerekenlere dair değerlendirmeleriyle son buldu.

Katılımcılar, ödenmiş sermayenin yanı sıra yönetim kurulu yapısının ve Türkiye'de yerleşikliğin önemine dikkat çekti. Özellikle kritik müdahale gerektiren durumlarda yerinde destek ve çözüm sunabilmenin hizmet sürekliliği açısından kritik olduğu belirtildi. Katılımcılar, blokzincir alanındaki hukuk, süreç ve teknoloji bilgisi ile uluslararası akredite kuruluşlar tarafından verilen sertifika ve bağımsız denetim raporlarının da güvenlik açısından birer gösterge olarak kabul edilmesi gerektiğini paylaştı.