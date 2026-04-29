Günlük hayatta ağız kokusunu gidermek veya stres atmak için sıkça başvurduğumuz sakız, diş dolguları için "sinsi bir tehlike" haline gelebilir. Özellikle çiğneme esnasında oluşan yapışkanlık ve vakum etkisi, dolguların dişle olan uyumunu bozabilir.

DOLGULAR NEDEN RİSK ALTINDA?

Dolgular, zamanla dişin doğal yapısıyla bütünlüğünü korumakta zorlanabilir. Sakızın çiğneme esnasında yarattığı kuvvet ve yapışkanlık, özellikle eski veya kenarları aşınmış dolgularda çatlaklara neden olabilir. Bu süreçte dolgunun dişe tutunduğu sınırlar açılabilir ve "mikrosızıntı" adı verilen boşluklar oluşabilir. Bu boşluklar sadece dolgunun yerinden oynamasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bakteri birikimi için ideal ortamlar yaratır. Bu durum, dolgunun altında ikincil çürüklerin gelişmesine ve sonunda dolgunun tamamen düşmesine kadar gidebilen bir süreci tetikleyebilir.

ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN

Diş hekimleri, dolgulu dişlere sahip olanların sakız tüketiminde daha seçici olması gerektiğini belirtiyor. İşte diş sağlığını korumak için izlenmesi gereken yollar:

Şekerli sakızlar, dolgu kenarlarındaki mikrosızıntılara yerleşerek bakteri üremesini hızlandırır.

Uzun süre sakız çiğnemek, hem çene eklemine hem de diş üzerindeki restorasyonlara gereksiz yük bindirir.

Eğer sakız çiğnerken dolgunuzda bir sızlama, gevşeme veya metalik bir tat değişimi hissediyorsanız, vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmalısınız.

Özetle, sakız çiğnemek bir yasak değil, bir tercih meselesidir. Ancak diş restorasyonlarınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız, bu alışkanlığınızı sınırlandırmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek en doğru yaklaşım olacaktır.