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Kaynak: DHA

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi üzerinde yer alan bir sitede trajik bir olay meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 23 yaşındaki Bora Dere, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde sinir krizi geçirdi. Bu esnada evde bulunan 51 yaşındaki baba H.D., oğlunu kontrol altına almak ve sakinleştirmek amacıyla müdahalede bulundu.

ARBEDENİN ARDINDAN YERE YIĞILDI

Baba ile oğlu arasında yaşanan sakinleştirme çabası kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan gerginliğin hemen ardından 23 yaşındaki genç, aniden hareketsiz kalarak yere yığıldı. Oğlunun tepki vermediğini ve durumunun ağır olduğunu fark eden baba H.D., vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak adrese polis ve sağlık ekiplerini sevk etti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Bora Dere’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay sonrası baba H.D. ile evde bulunan ikiz çocuklarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Dere’nin cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINAN BABANIN İLK İFADESİ

Emniyetteki işlemleri devam eden baba H.D., ilk ifadesinde oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şu sözleri kaydetti:

"Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum ve sakinleştirmeye çalıştım. Ancak bir süre sonra aniden hareketsiz kaldığını fark ettim."

ANNENİN İFADESİNDE "İLAÇ" DETAYI

Olayla ilgili emniyette ifadesine başvurulan anne D.D. ise oğlunun uzun süredir psikolojik rahatsızlıklarla mücadele ettiğini dile getirdi. Sabah saatlerinde oğullarının kendilerine karşı saldırgan tavırlar sergilediğini aktaran anne D.D., kriz anında babanın Bora’yı sakinleştirmek amacıyla kendisine ilaç verdiğini, bu müdahalenin ardından oğlunun fenalaşarak yere yığıldığını ifade etti. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.