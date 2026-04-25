İzmir Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı tartışma yarattı. Bölgedeki 288 bin metrekarelik alan için otel, tatil köyü ve günübirlik tesisleri kapsayan yoğun bir turizm yatırımı öngörüldü.

Sol Haber'den Serdar Kızık'ın haberine göre, süreçte Karaburun Belediyesi ilk aşamada ekoturizm kapsamında “sakınca yoktur” görüşü verirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi planın tarım alanı, doğal sit ve plan bütünlüğüne aykırı olduğunu belirterek olumsuz görüş bildirdi.

Askı sürecine gelindiğinde ise Karaburun Belediyesi tutum değiştirerek planın kamu yararına uygun olmadığını, özel yatırım odaklı hazırlandığını ve ekosistem bütünlüğünü tehdit ettiğini belirterek resmi itirazda bulundu.

Planın, bölgenin Özel Çevre Koruma statüsü nedeniyle yapılaşma baskısı oluşturduğu ve doğal dengeyi olumsuz etkileyeceği yönündeki eleştiriler dikkat çekerken, Karaburun Kent Konseyi de aynı gerekçelerle plana karşı çıktı.

Konuyla ilgili Karaburun Belediyesi’nden herhangi bir açıklamanın olmadığı plan sürecinde yerel basında çıkan haberlere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi karşı görüş belirtti. Bakanlığa iletilen yazıda şu değerlendirme yapıldı:

“ İmar Planında görüş sorulan parsellerin 'Tarım Alanı' ve 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' belirlendiği ve yapılaşma koşullarının ilgili plan uygulama hükümlerinde tarif edildiği görüldüğünden, bu kapsamda Ticaret-Turizm-Konut Alanı talebinin üst ölçekli planların plan kararlarına, plan bütünlüğüne ve plan uygulama hükümlerine aykırı olduğu mütalaa edilmiştir.”

Buna karşın Karaburun Belediyesi, planın eko-agro turizmiyle ilgisi olmamasına karşın şu görüşü belirtti:

“ Planlamalara ilişkin onay ve tadilat yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığına ait olup talep konusu alanda eko-agro turizm amaçlı planlama çalışması yapılmasında belediyemizce sakınca yoktur.”



Planın askıya çıkmasının ardından daha önce “sakınca yoktur” görüşü veren Karaburun Belediyesi, bu kez Başkan İlkay Girgin Erdoğan imzasıyla ayrıntılı bir itiraz sundu.

İtirazda, planın özel bir şirket tarafından hazırlandığı belirtilerek imar planlarının kamu yararı esasına dayanması gerektiği vurgulandı. Planın özel yatırım talepleri doğrultusunda şekillendiği ve bu durumun şehircilik ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Son bölümde ise planın kamu yararından uzaklaştığı ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde şu görüşlere yer verildi:

"Ayrıca planlama alanının Karaburun-İldır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer aldığı dikkate alındığında, söz konusu alanlarda planlama çalışmalarında ekosistem bütünlüğünün korunması ve yapılaşma baskısının sınırlandırılması temel planlama ilkeleri arasında yer almaktadır. Ancak askıya çıkarılan plan kararlarının turizm amaçlı yoğun kullanımları öngörmesi bu koruma yaklaşımı ile çelişmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ilkesi ile bağdaşmadığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle askı süresi içerisinde yapılan işbu itirazın değerlendirilerek planların yeniden incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.”

Öte yandan, aynı gerekçelerle Karaburun Kent Konseyi de plana itiraz etti.