Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Artvin’in Şavşat ilçesinde, 300 yıllık tarihi geleneğin yaşatıldığı Kar Üstü Karakucak Güreşleri büyük bir coşku ve heyecanla başladı. Şavşat’a bağlı Veliköy’de bu yıl 29’uncusu düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri, karla kaplı er meydanında renkli görüntülere sahne oldu.

141 PEHLİVAN KAR ÜSTÜNDE KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediye Başkanlığı, Veliköy Köyü Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 11 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından horon gösterileriyle başlayan güreşlerde; Erzurum, Tokat, Çorum, Samsun, Artvin ve ilçeleri ile birlikte Gürcistan ve Azerbaycan’dan gelen toplam 141 sporcu kar üstünde er meydanına çıktı.

Karla kaplı zeminde rakiplerini alt etmek için büyük mücadele veren pehlivanlar zaman zaman soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağlık ekipleri, üşüyen bazı sporculara anında müdahalede bulundu. Başpehlivanlık unvanı için yapılan karşılaşmalar izleyenlerden büyük alkış aldı.

PROTOKOL ER MEYDANINDA BULUŞTU

Güreşleri; Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Azerbaycan Başkonsolosu Zamir Aliyev, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş takip etti.



PROTOKOL KONUŞMALARI

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün

“Şavşat’ta asırlardır yaşatılan bu anlamlı geleneğin bugün uluslararası bir kimlik kazanmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kar üstünde yapılan bu güreşler, sadece bir spor faaliyeti değil; kültürümüzün, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın güçlü bir göstergesidir. Bu geleneği yaşatan herkese teşekkür ediyorum.”



ŞAVŞAT KAYMAKAMI BAYRAM KÖSE

“Veliköy’de 300 yıllık bir geleneğin bugün hâlâ aynı ruhla yaşatılıyor olması son derece kıymetlidir. Kar üstünde yapılan Karakucak Güreşleri, Şavşat’ın kültürel mirasının en önemli değerlerinden biridir. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza, sporcularımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.”



ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANI DURMUŞ AYDIN

“Er meydanındayız, bizleri izleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Gürcistan ve Azerbaycan’dan ciddi manada güreşçilerimiz var. Türkiye’nin dört bir yanından yiğit pehlivanlarımız burada. Yiğitlik meydanda belli olur; yenmek de yenilmek de erdemlidir. Kar üstü güreşleri, Şavşat’ın kış turizmi açısından da çok önemli bir tanıtım kapısı olacaktır.”

AZERBAYCAN BAŞKONSOLOSU ZAMİR ALİYEV

“Türkiye ile Azerbaycan arasında sporun ve kültürün birleştirici gücünü bu güzel organizasyonda bir kez daha görmekten gurur duyuyorum. Ortak tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan güreş sporunun burada yaşatılması, kardeşliğimizin en güzel örneklerinden biridir.”

GELENEK, SPOR VE TURİZM BİR ARADA

Kar Üstü Karakucak Güreşleri; hem ata sporu güreşi yaşatması, hem de Şavşat’ın kış turizmine katkı sağlaması açısından büyük önem taşırken, her yıl artan katılımıyla bölgenin en dikkat çeken kültürel organizasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.