Teknolojinin hızla gelişmesi, dolandırıcılık yöntemlerini de dijital arenaya taşıdı. Son dönemde tespit edilen “sessiz arama” tekniği, dolandırıcıların yeni ve tehlikeli bir silahı haline geldi. Bu yöntemde, aranan kişilerin sadece birkaç saniyelik ses kaydı yapay zekâ aracılığıyla klonlanarak gerçekçi sahte sesler üretiliyor.
Sakın o numarayı açıp kimsiniz demeyin: Uzmanlar uyardı
Bilinmeyen numaralardan gelen sessiz aramalarda “Alo?” ya da “Kimsiniz?” gibi kısa bir tepki vermeniz, sesinizin yapay zekâ teknolojisiyle kolayca klonlanmasına yetiyor. Uzmanlar, dijital ses hırsızlığına karşı net uyarıda bulunuyor. İşte tuzağına düşmemek için almanız gereken önlemler
Dijital medya uzmanları, artık yalnızca kişisel bilgilerin değil, ses verilerinin de ciddi biçimde korunması gerektiğini vurguluyor.
“Sessiz Arama” Nasıl İşliyor?
Yöntem oldukça basit ancak son derece etkili. Telefon çalıyor, kullanıcı merakla açıyor ancak karşı taraftan hiçbir ses gelmiyor. Bu kısa sessizlik anında mağdurun “Alo?”, “Kimsiniz?” ya da benzeri doğal tepkileri kaydediliyor. Yapay zekâ yazılımları, bu birkaç saniyelik kayıttan bile kişinin ses tonunu, vurgularını ve ritmini analiz ederek neredeyse orijinaline birebir kopya bir ses üretiyor.
KLONLANAN SESLER AİLE VE YAKIN ÇEVREYİ HEDEF ALIYOR
Dolandırıcılar, elde ettikleri klonlanmış sesleri genellikle mağdurun aile fertlerini ve yakınlarını tuzağa düşürmek için kullanıyor. “Kaza yaptım, acil paraya ihtiyacım var” ya da benzeri panik yaratan senaryolarla aranıyor ve karşı tarafın düşünmesine fırsat bırakılmadan hızlı para transferi isteniyor. Amaç, duygusal tepkinin mantıklı düşünmeyi engellemesi.
Uzmanlar, bu seslerin yalnızca telefon görüşmelerinden değil; YouTube videoları, podcast yayınları ve sesli mesajlar gibi kamuoyuna açık kaynaklardan da elde edilebileceği konusunda uyarıyor.
DİJİTAL GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Gelecekte ses ve görüntü verilerinin birlikte kullanıldığı daha karmaşık dolandırıcılık türlerinin ortaya çıkabileceğini belirten uzmanlar, şu basit ancak etkili tedbirleri öneriyor:Şüpheli aramalarda hemen kapatın: Tanımadığınız numaralardan gelen ve karşı tarafın konuşmadığı aramalarda uzun cümleler kurmadan görüşmeyi sonlandırın.
Acil talepleri farklı kanaldan doğrulayın: Telefonda para istendiğinde şüphe duyun ve arayan kişinin kimliğini mutlaka başka bir iletişim yoluyla (mesaj, video arama ya da yüz yüze görüşme) teyit edin.
Ses verinizi sosyal medyada sınırlayın: Sesli paylaşımlarınızı minimumda tutun; özellikle kişisel ve tanınabilir içerikleri kamuya açık platformlarda paylaşmaktan kaçının.
Yaşlı aile üyelerini bilinçlendirin: Teknolojiye uzak olan büyüklerinizi yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirin ve bu konularda dikkatli olmalarını sağlayın.
Ses klonlama teknolojisinin hızla yayıldığı bu dönemde, en etkili savunma bilinçli ve temkinli olmaktan geçiyor. Uzmanlar, “Birkaç saniyelik sessizlik bile tehlikeli olabilir” diyerek vatandaşları uyanık olmaya çağırıyor.