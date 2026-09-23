Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
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Anasayfa Gündem Sakın o linke tıklamayın: Gerçek sipariş bilgileriyle IBAN tuzağı

Sakın o linke tıklamayın: Gerçek sipariş bilgileriyle IBAN tuzağı

E-ticaret platformlarından alışveriş yapan tüketiciler, son dönemde gerçek sipariş bilgileri kullanılarak hazırlanan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar uyardı: Sakın o linke tıklamayın...

Kaynak: AA
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Sakın o linke tıklamayın: Gerçek sipariş bilgileriyle IBAN tuzağı - Resim: 1

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sahte ödeme bağlantıları ve IBAN taleplerine karşı vatandaşları uyardı.

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GERÇEK SİPARİŞ BİLGİLERİNİ KULLANIYORLAR

Muharrem Baki, internetten alışveriş yapan tüketicilerin son dönemde karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerinden birinin sipariş sürecinin manipüle edilerek IBAN üzerinden para gönderilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

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Baki, daha önce sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde IBAN üzerinden ödeme yapılmasının yaygınlaşmasının, dolandırıcıların bu alışkanlığı kullanmasına zemin hazırladığını belirtti.

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Dolandırıcılığın ilk dönemlerde ürünü göndermeden yalnızca para alma yöntemiyle başladığını aktaran Baki, günümüzde ise dolandırıcıların tüketicilerin gerçekten yaptığı alışverişlere ve sipariş bilgilerine ulaşarak farklı yöntemlerle para talep edebildiğini ifade etti.

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"SİPARİŞLERİNİZDE SORUN OLUŞTU" MESAJINA DİKKAT

Baki, dolandırıcıların “Siparişinizde sorun oluştu”, “Ürünün fiyatı yanlış girildi” veya “Siparişin devam etmesi için aradaki farkı ödemeniz gerekiyor” gibi gerekçeler kullandığını söyledi.

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Bu yöntemle asıl amacın tüketiciyi alışveriş yaptığı platformun dışına çıkarmak ve kendi hesaplarına para göndermesini sağlamak olduğunu belirten Baki, kişisel verilerin de bu süreçte önemli bir güvenlik konusu olduğuna dikkat çekti.

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Baki, vatandaşların bilmedikleri yerlerden uygulama indirmemesi ve telefonlarına gelen SMS'lerdeki linklere tıklamaması gerektiğini vurguladı.

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KOPYA SİTELERDE ÖDEME TUZAĞI

Dolandırıcıların bazı platformların güvenli ödeme sistemlerinin isimlerini kullanarak sahte internet siteleri oluşturduğunu belirten Baki, tüketicilerin gerçek platformda olduğunu zannederken kopya bir sitenin içerisinde olabileceğini söyledi.

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SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Baki, yalnızca link üzerinden kart bilgilerinin girilmesinin de ciddi bir risk oluşturabileceğini ifade etti.

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"PLATFORM DIŞINA ÇIKTIĞINIZ AN SORUMLULUK SİZDEDİR"

Baki, tüketicilerin şüpheli bir durumla karşılaştıklarında siparişlerini resmi platform veya internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

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