Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sahte ödeme bağlantıları ve IBAN taleplerine karşı vatandaşları uyardı.
Sakın o linke tıklamayın: Gerçek sipariş bilgileriyle IBAN tuzağı
E-ticaret platformlarından alışveriş yapan tüketiciler, son dönemde gerçek sipariş bilgileri kullanılarak hazırlanan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar uyardı: Sakın o linke tıklamayın...Kaynak: AA
GERÇEK SİPARİŞ BİLGİLERİNİ KULLANIYORLAR
Muharrem Baki, internetten alışveriş yapan tüketicilerin son dönemde karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerinden birinin sipariş sürecinin manipüle edilerek IBAN üzerinden para gönderilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Baki, daha önce sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde IBAN üzerinden ödeme yapılmasının yaygınlaşmasının, dolandırıcıların bu alışkanlığı kullanmasına zemin hazırladığını belirtti.
Dolandırıcılığın ilk dönemlerde ürünü göndermeden yalnızca para alma yöntemiyle başladığını aktaran Baki, günümüzde ise dolandırıcıların tüketicilerin gerçekten yaptığı alışverişlere ve sipariş bilgilerine ulaşarak farklı yöntemlerle para talep edebildiğini ifade etti.
"SİPARİŞLERİNİZDE SORUN OLUŞTU" MESAJINA DİKKAT
Baki, dolandırıcıların “Siparişinizde sorun oluştu”, “Ürünün fiyatı yanlış girildi” veya “Siparişin devam etmesi için aradaki farkı ödemeniz gerekiyor” gibi gerekçeler kullandığını söyledi.
Bu yöntemle asıl amacın tüketiciyi alışveriş yaptığı platformun dışına çıkarmak ve kendi hesaplarına para göndermesini sağlamak olduğunu belirten Baki, kişisel verilerin de bu süreçte önemli bir güvenlik konusu olduğuna dikkat çekti.
Baki, vatandaşların bilmedikleri yerlerden uygulama indirmemesi ve telefonlarına gelen SMS'lerdeki linklere tıklamaması gerektiğini vurguladı.
KOPYA SİTELERDE ÖDEME TUZAĞI
Dolandırıcıların bazı platformların güvenli ödeme sistemlerinin isimlerini kullanarak sahte internet siteleri oluşturduğunu belirten Baki, tüketicilerin gerçek platformda olduğunu zannederken kopya bir sitenin içerisinde olabileceğini söyledi.
SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Baki, yalnızca link üzerinden kart bilgilerinin girilmesinin de ciddi bir risk oluşturabileceğini ifade etti.
"PLATFORM DIŞINA ÇIKTIĞINIZ AN SORUMLULUK SİZDEDİR"
Baki, tüketicilerin şüpheli bir durumla karşılaştıklarında siparişlerini resmi platform veya internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.