Zona tek taraflı şiddetli ağrı ve kabarcıklı döküntülerle kendini gösterir. Bağışıklık zayıfladığında risk artar; tek doz aşı ile büyük oranda önlenebilir.
Sakın bitti sanmayın: Zona yıllar sonra geri döndü
Gece yanığı olarak bilinen zona, suçiçeği virüsünün sinirlerde uykudan uyanmasıyla ortaya çıkar. Vakaların artmasıyla gündemde yer alıyor. İşte zona hastalığı...Derleyen: Gül Devrim Koyun
ZONA HASTALIĞI (GECE YANIĞI) NEDİR?
Gece yanığı adıyla da tanınan zona, varicella-zoster virüsünün yol açtığı viral bir enfeksiyondur. Bu virüs, suçiçeği geçirmiş bireylerde sinir hücrelerinde (dorsal kök ganglionlarında) uzun yıllar uykuda kalır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması durumunda virüs yeniden canlanır ve sinir ile deri dokusunu etkileyerek şiddetli ağrı ile birlikte kabarcıklı döküntüler oluşturur.
ZONA HASTALIĞI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?
Hastalık, çocukluk veya erişkin dönemde geçirilen suçiçeği sonrası vücutta gizli kalan varicella-zoster virüsünün aktif hale gelmesiyle gelişir. Bağışıklığı baskılayan faktörler –grip gibi enfeksiyonlar, ileri yaş, HIV/AIDS, kanser tedavileri, immünsüpresif ilaçlar veya steroid kullanımı– virüsün uyanmasına zemin hazırlar.
ZONA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalık genellikle vücudun tek bir tarafında başlar. İlk aşamada yanma, karıncalanma, hassasiyet ve şiddetli ağrı hissedilir. Ardından kırmızı lekeler belirir, bunlar hızla sıvı dolu kabarcıklara dönüşür ve zamanla kabuklanır. Eşlik eden belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, titreme, ışığa hassasiyet, yorgunluk ve genel halsizlik yer alır.
ZONA HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Çoğu vakada klinik muayene ile tanı kolayca konulur. Tipik tek taraflı döküntü ve ağrı kombinasyonu belirleyicidir. Nadir şüpheli durumlarda Tzank testi uygulanır: Döküntüden alınan örnek özel boyama ile mikroskopta incelenir. Yalnızca ağrı dönemi tanı için yetersiz kalır; deri lezyonlarının görünmesi zorunludur.
ZONA HASTALIĞI NASIL ÖNLENİR?
Zonadan korunmak aşı ile mümkündür. 2006’da geliştirilen ve Türkiye’de 2015’ten itibaren kullanılan zona aşısı, tek doz şeklinde uygulanır. Aşı, hastalığın oluşma riskini büyük ölçüde azaltır; oluşması halinde ise belirtilerin şiddetini hafifletir. Uzmanlar, 60 yaş üstü bireylere dermatoloji onayıyla aşıyı tavsiye eder.