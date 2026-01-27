Sakın bitti sanmayın: Zona yıllar sonra geri döndü

ZONA HASTALIĞI (GECE YANIĞI) NEDİR?

Gece yanığı adıyla da tanınan zona, varicella-zoster virüsünün yol açtığı viral bir enfeksiyondur. Bu virüs, suçiçeği geçirmiş bireylerde sinir hücrelerinde (dorsal kök ganglionlarında) uzun yıllar uykuda kalır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması durumunda virüs yeniden canlanır ve sinir ile deri dokusunu etkileyerek şiddetli ağrı ile birlikte kabarcıklı döküntüler oluşturur.