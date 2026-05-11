Orta Doğu’da tırmanan savaş ve enerji krizinin vurduğu Hindistan ekonomisinde "altın" alarmı verildi. Petrolün ardından ithalat faturasındaki en büyük yükü oluşturan altın için Başbakan Narendra Modi, alışılmışın dışında bir yöntem seçerek halktan bir yıl boyunca alımları durdurmasını istedi.

"HANGİ ETKİNLİK OLURSA OLSUN ALMAYIN"

Başbakan Modi, pazar günü yaptığı açıklamada vatandaşlarına seslenerek, "Bir yıl boyunca, hangi etkinlik olursa olsun, altın takı satın almamalıyız" ifadelerini kullandı. Sadece altınla da yetinmeyen Modi; yakıt kullanımının azaltılmasını ve zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerinden kaçınılmasını talep etti. Hindistan'ın ticaret açığını büyüten ve Rupiyi zayıflatan enerji sıkıntısına karşı alınan bu önlem, dünyada geniş yankı buldu.

UĞURLU GELENEK İLE EKONOMİK GERÇEKLER KARŞI KARŞIYA

Hindistan, dünyanın en büyük ikinci külçe altın ithalatçısı konumunda. Ancak mesele sadece ekonomi değil; Hindistan'da altın alımı düğünler ve festivaller için "uğurlu" kabul edilen köklü bir gelenek. Tasarrufların büyük kısmının altına yatırıldığı ülkede, halkın Modi'nin bu "sabır" çağrısına ne kadar kulak vereceği ise merak konusu.

BORSADA "ALTIN" DEPREMİ: ŞİRKETLER ÇAKILDI!

Modi’nin açıklamalarının ardından haftanın ilk işlem gününde Hindistan borsalarında mücevher üreticileri ağır darbe aldı:

Titan Co. (En Büyük Kuyumcu): %6,6 değer kaybetti.

Senco Gold Ltd.: %10,8 oranında geriledi.

Kalyan Jewellers: %9,5 oranında düşüş yaşadı.



BANKALAR İTHALATTA ZORLANIYOR

Öte yandan, Hindistan bankalarının son dönemde idari engeller nedeniyle altın ithal etmekte zorlandığı biliniyor. Bu aksaklıklar Nisan ayı ticaret dengesine kağıt üzerinde olumlu yansısa da, Modi'nin çağrısı krizin göründüğünden daha derin olduğunu kanıtlıyor. Bloomberg'in analizlerine göre, bu hamle Hindistan'ın döviz rezervlerini korumak için attığı "son çare" adımlarından biri olarak görülüyor.