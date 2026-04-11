Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Brezilya Milli Takımı dönüşü sakatlık yaşayan Gabriel Sara, hafta içi Göztepe maçında ikinci yarıda süre almıştı.
Milliyet’in haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşması için Gabriel Sara konusunda kararını belirledi. Buruk’un, Brezilyalı orta sahayı maça ilk 11’de başlatmayı planladığı aktarıldı.
Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.