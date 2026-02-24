Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada avantajı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, zirvede puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.
Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı
Fenerbahçe'de sakatlık sorunu devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Skriniar'dan sonra Çağlar ve Oosterwolde'de sakatlandı. İşte Tedesco'nun planı...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sakatlık sorunlarıyla uğraşan Fenerbahçe cephesinde moraller bozuldu.
Nottingham Forest ile rövanş maçına çıkacak olan sarı-lacivertlileri, milli araya kadar zorlu karşılaşmalar bekliyor.
Fenerbahçe'de dün oynanan maçta Çağlar ve Jayden sakatlanmıştı. Sarı-lacivertli ekipten bugün resmi açıklama da geldi.
Bir diğer stoper Milan Skriniar da geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.
Savunmadaki eksiklerin artmasının ardından, asıl mevkisi stoper olan sadece Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kadroda kaldı.
Bu gelişmeler üzerine teknik direktör Domenico Tedesco’nun alternatif formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.
İtalyan teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasında Guendouzi’yi savunmanın merkezine çekmişti.
Fenerbahçe’de stoper pozisyonu için en güçlü aday ise Mert Müldür olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.
Sarı-lacivertli ekipte, bir diğer stoper adayı ise Levent Mercan.