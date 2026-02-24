Yeniçağ Gazetesi
Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı

Fenerbahçe'de sakatlık sorunu devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Skriniar'dan sonra Çağlar ve Oosterwolde'de sakatlandı. İşte Tedesco'nun planı...

İbrahim Doğanoğlu
Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada avantajı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, zirvede puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 2

Sakatlık sorunlarıyla uğraşan Fenerbahçe cephesinde moraller bozuldu.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 3

Nottingham Forest ile rövanş maçına çıkacak olan sarı-lacivertlileri, milli araya kadar zorlu karşılaşmalar bekliyor.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 4

Fenerbahçe'de dün oynanan maçta Çağlar ve Jayden sakatlanmıştı. Sarı-lacivertli ekipten bugün resmi açıklama da geldi.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 5

Bir diğer stoper Milan Skriniar da geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 6

Savunmadaki eksiklerin artmasının ardından, asıl mevkisi stoper olan sadece Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kadroda kaldı.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 7

Bu gelişmeler üzerine teknik direktör Domenico Tedesco’nun alternatif formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 8

İtalyan teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasında Guendouzi’yi savunmanın merkezine çekmişti.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 9

Fenerbahçe’de stoper pozisyonu için en güçlü aday ise Mert Müldür olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Sakatlıklar arka arkaya geldi: İşte Tedesco'nun stoper planı - Resim: 10

Sarı-lacivertli ekipte, bir diğer stoper adayı ise Levent Mercan.

