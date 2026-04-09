Lige kötü başlayan ve ilk yarıda üç farklı teknik direktörle sahaya çıkan Sakaryaspor, 19 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puan topladı, devreyi düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada tamamladı.

İkinci yarıya Hakan Kutlu yönetiminde başlayan ve kadrosuna takviyeler yapan yeşil-siyahlılar, oynadığı 7 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Kutlu ile yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Mustafa Dalcı, ilk maçta Özbelsan Sivasspor’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

28. haftada Sarıyer ile evinde 0-0 berabere kalan Sakaryaspor, Adana Demirspor’u 4-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı.

Ardından Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-1’lik eşitlikle dönen yeşil-siyahlılar, İmaj Altyapı Vanspor’u 2-1 yendi.

32. haftada Serikspor’a deplasmanda 2-0 kaybeden Sakaryaspor, hem üç puan kaybetti hem de ikili averajda geriye düştü.

33. haftada İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan ekip, önüne gelen fırsatı değerlendiremedi ve 33 puanla 18. sırada kaldı.

“6 PUANLIK” MAÇI KAYBETTİ

20 takımın yer aldığı ligde ve dört takımın düşeceği tabloda Sakaryaspor, 16. sıradaki Ümraniyespor’la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıktı.

Rakibine 2-0 yenilen Sakaryaspor’un puan farkı 9’a çıkarken, ilk devrede 1-1 berabere kaldığı maç nedeniyle ikili averajı da kaybetti.

Ümraniyespor bu galibiyetle 42 puana yükselerek 15. sıraya çıkarken, Sakaryaspor 33 puanla 18. sırada yer aldı ve ligde kalma şansını büyük ölçüde kaybetti.

Kalan 4 haftada rakipleri yenmesi dahi yetmiyor; düşme hattındaki Serikspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

Sakaryaspor, ayrıca Boluspor’a karşı da ikili averajda geride bulunuyor.

35. haftada Sakaryaspor, Esenler Erokspor’u ağırlayacak; Serikspor Ankara Keçiörengücü’ne, Ümraniyespor Amed Sportif Faaliyetler’e, İstanbulspor ise Özbelsan Sivasspor’a konuk olacak.

Yeşil-siyahlılar, kalan haftalarda Atakaş Hatayspor ve Manisa FK ile deplasmanda; Arca Çorum FK ile iç sahada karşılaşacak.