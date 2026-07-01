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Kaynak: AA

31 Mayıs’ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda yapılması planlanan ancak güvenlik gerekçesiyle ertelenen kongre, Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde açık oylama sonucunda Enes Zengin yeniden başkanlığa getirildi.

"YARIM KALAN HİKAYEYİ HEP BİRLİKTE BAŞTAN YAZACAĞIZ"

Zengin, yaptığı konuşmada, Sakaryaspor'un kentin evlatlarıyla, gönül veren insanlarla her zaman daha iyi olacağına inandığını belirterek, görev yaptıkları yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Hiç kimsenin art niyetli olmadığını bildiğini dile getiren Zengin, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Bu işe inandık, kellemizi değil vücudumuzu koyduk. Rabbim nasip ederse yarım kalan hikayeyi bütün şehir hep birlikte baştan yazacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel günler yakında." diye konuştu.

Zengin'in yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Necmettin Kırık, Süleyman Uzunoğlu, Murat Filizfidan, Haluk Yıldız, Alper Gezer, Abdulhamid Haldızoğlu, Ali Kestane, Fatih Duman, Yavuz Özder, Enver Sağlık, Emrah Barik, Hüseyin Ak, Yahya Nasır Adnan, Mete Özen, Onur Çaylan, Sait Beşir, Ferruh Taşdemir, Emre Kibar, Ömer Atan, Zafer Kolunsağ, Tarık Ölçü, Oğuz Yenice, Güney Eskigülek, Resul Nebioğlu, Enes Pehlivan."

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'e veda eden Sakaryaspor, 2026-2027 sezonunda Nesine 2. Lig'de mücadele edecek.