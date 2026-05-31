Sakaryaspor'un yeni yönetimini belirlemek üzere Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında delegeler ve taraftarlar bir araya geldi. Sakin başlayan kongrede, divan kurulunun aday listelerinin teslim edilmesi için süre tanıması ve genel kurula ara vermesinin ardından salon karıştı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Genel kurul salonunda tansiyonun yükselmesi ve fiziki müdahalenin yaşanması üzerine stadyumda görevli polis ekipleri olaya anında müdahale etti. Çevik kuvvet ve güvenlik güçlerinin yoğun çabası sonucu salondaki gerginlik yatıştırılarak ortam sakinleştirildi.

Yaşanan olayların ardından toplanan divan kurulu, mevcut şartlar altında seçimin güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlanamayacağına hükmetti.

Divan kurulu üyesi avukat Rahmi Can Şeşen, salonun sakinleşmesinin ardından kürsüye çıkarak delegelere ve basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Kongrenin ertelendiğini duyuran Şeşen, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan kargaşa ve gerginlik nedeniyle kongrenin bu koşullarda sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve tamamlanması mümkün görünmemektedir. Bu doğrultuda genel kurulu erteleme kararı almış bulunuyoruz. Konuyla ilgili resmi başvurular ve gerekli yasal süreçler en kısa sürede başlatılacaktır."

Yaşanan ertelemenin ardından, Sakaryaspor'un olağan genel kurulunun hangi tarihte ve nerede yapılacağına dair kulüpten yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.