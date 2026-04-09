Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Rüstemler Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu, ödenen borçlar ve sportif geleceğe dair önemli açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiklerinde kulübün büyük bir kaos içinde olduğunu belirten Zengin, devraldıkları tabloyu sistem anlamında “enkaz” olarak nitelendirdi.

Kulübün mali yapısına ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Başkan Zengin, “Biz geldiğimizde mevcut futbolculara 223 milyon lira borç vardı. 101 milyon lira da acil ödenmesi gereken FIFA, federasyon ve personel borçları bulunuyordu. Yani toplamda 324 milyon liralık bir borç söz konusuydu. Acil ödenmesi gereken FIFA dosyalarını kapatmasaydık 3 dönem transfer yasağıyla karşı karşıya kalacaktık. O gün yaklaşık 60 milyon liralık acil ödemeyi yaparak süreci kurtardık. Göreve geldiğimiz günden bu yana ise toplam 132 milyon lira ödeme yapıldı. Bu tutarın 86 milyon 380 bin lirasını yönetim olarak biz karşıladık. Kalan kısmı ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın sağladığı sponsor destekleriyle ödendi” dedi.

“BİZ BU İŞE GÖNÜL VERDİK”

Sportif sonuçlar nedeniyle taraftar kadar üzgün olduklarını dile getiren Zengin, “Bulunduğumuz durum hepimizi üzüyor. Biz de en az taraftarımız kadar üzgünüz. Bu işi tamamen gönül esaslı yapıyoruz. Bir beklenti içinde olduğumuz için değil, gerçekten sevdiğimiz için buradayız. Vanspor maçında attığımız ikinci golde birbirimize sarılıp ağladık. Biz bir enkaz devraldık. Sakaryaspor hiçbir zaman enkaz olmaz ama sistem anlamında çok zor bir tablo vardı. Göreve geldiğimizde 8 futbolcunun sözleşmesi bitmek üzereydi ve birkaç gün sonra maçımız vardı” diye konuştu.

“SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ”

Kulübün geleceğine dair net mesajlar veren Zengin, “Bizim için her şey Sakaryaspor. Önceliğimiz de, ailemiz de Sakaryaspor’dur. Matematiksel olarak düşme kesinleşmedi ancak böyle bir durum yaşanırsa sorumluluğu ben ve yönetimim üstleniyoruz. Bu takımı düştüğü yerden yine birlikte ayağa kaldırırız. Gerekirse stadımız olmaz, dışarıda oynarız, kaldırımda maç izleriz ama Sakaryaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz” ifadelerini kullandı.