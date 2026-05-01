Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde baharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden canlandı. Yeşilliğin üzerine açan beyaz ve pembe çiçekler görsel şölen oluştururken, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar yaza olan özlemlerini ve doğanın sunduğu güzellikleri dile getirdi.

Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Hendek'in yüksek rakımlı mahalle ve yaylalarında ağaçlar çiçek açtı. Baharın müjdeleyicisi olan manzara, bölge sakinleri arasında sevinçle karşılandı.

Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 2

Meyve ağaçlarının çiçeklerle donandığı bölgede vatandaşlar, bir yandan bahçe işlerine başlarken bir yandan da doğanın uyanışını kutluyor.

Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 3

Baharın gelişini sevinçle karşıladığını belirten Zeynep Kazın, "Bahar geldi, her taraf bembeyaz çiçek oldu. Baharın gelişine seviniyoruz. İnşallah don olmaz ve meyveleri yakmaz. Geçen sene hiç güzel meyve yiyemedik. Fındık da güzel olmadı" dedi.

Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 4

Hava Kazın ise doğanın güzelliğinin insana huzur verdiğini ifade ederek, "Güzel oldu, yaz geldi ve çiçekler açtı, çevremiz güzelleşti. Bahar ayları içimize sevinç getiriyor" diye konuştu.

Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 5

Baharın gelişiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin başladığını söyleyen Mücait Ak ise "Bahar, çiçeklerin açmasıyla beraber bize müjdeli haberler veriyor. Kuşların ötmesi ve yeşillikler bize doğal bir güzellik sağlıyor. Bahçe işiyle uğraşıyoruz. Bu zamanlar bizim patates dikme zamanımız" şeklinde konuştu.

Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 6
Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 7
Sakarya'nın yüksek kesimleri bahar güzelliği ile mest etti - Resim: 8
Kaynak: İHA
