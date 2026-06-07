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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda Hendek, Serdivan ve Karasu ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 205 paket kaçak sigara, 31 elektronik sigara cihazı ve 25 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 10 litre sahte votka, 2 litre sahte şarap, 2 litre sahte viski, 12 adet 10 mililitrelik aroma kiti ve 100 mililitrelik anason yağı da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.