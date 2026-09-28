Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki G.A.'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Sakarya’da zirve yapan pişkinlik: "Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" - Resim : 1

Yapılan aramalarda 295 gram metamfetamin ile kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi.

Sakarya’da zirve yapan pişkinlik: "Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" - Resim : 2

"Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar"

G.A., cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya, "Ne olacak, limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" yanıtını verdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" ifadeleriyle karşılık verdi.

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Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü.