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Kaynak: DHA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, İstanbul'dan Hendek'e otobüsle uyuşturucu madde getirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Anadolu Otoyolu'nun Hendek geçişinde durdurulan otobüste yapılan aramada 465 adet, yaklaşık 240 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Olaya ilişkin A.G. (28) ve E.D. (18) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.