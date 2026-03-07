Sakarya Hendek'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 1 araçta kokain ele geçirildi. Aracın sürücüsü, şüpheli S.Ö.'ye (49) ait silah bakım ve tamir imalathanesinde de çok sayıda silah parçası ve susturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda şüpheli S.Ö.'nün İstanbul'a gittiği tespit edildi. Şüpheli, dönüşünde Hendek ilçesinde, kullandığı araçla durduruldu. Araçta 18,94 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun devamında da şüphelinin kaldığı adrese baskın yapıldı. Evde bulunan S.Ş. (43) isimli, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli de gözaltına alındı. Adresteki incelemede, evin silah bakım ve tamiri için kullanılan bir imalathane olarak düzenlendiği belirlendi.

YÜZLERCE SİLAH MEKANİZMASI ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 5 silah gövdesi, 1 ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah iç mekanizma parçası, şarjör ve yaylar ile susturucu yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Ayrıca çeşitli matkap uçları, taşlama makinesi, mengeneler ve silah yapımında kullanılan çok sayıda alet de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve S.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.