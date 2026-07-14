Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sakarya'da Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı

Sakarya'da Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından gerçekleştirilen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Kaynak: AA
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Sakarya'da Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Resim: 1

Serdivan ilçesinde bulunan Metehan Başar Spor Salonu'ndaki organizasyona 86 kulüpten toplam 597 sporcu katılıyor.

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Sakarya'da Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Resim: 2

Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mertcan Albunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun yıllık faaliyet takviminde yer alan şampiyonanın 5 gün boyunca devam edeceğini belirtti.

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Sakarya'da Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Resim: 3

Turnuvada 285 erkek ve 312 kadın sporcunun mücadele ettiğini aktaran Albunar, organizasyonun yıldızlar kategorisinde milli takım ve olimpik kadrolara altyapı oluşturması açısından önem taşıdığını ifade etti.

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Sakarya'da Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Resim: 4

Albunar, şampiyona kapsamında yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayarak, Türkiye'yi dünya ve Avrupa organizasyonlarında başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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Sakarya'da Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Resim: 5

İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 19 Temmuz'daki müsabakaların ardından tamamlanacak.

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