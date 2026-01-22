Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğinde Serdivan’daki Metehan Başer Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 56 farklı üniversiteden toplam 216 sporcu iştirak etti.

Yarışmacılar, "sanda" (serbest dövüş) ile "taolu" (teknik yeteneklerin görsel sunum kategorisi) branşlarında hünerlerini ortaya koydu.

Final karşılaşmaları tamamlandıktan sonra başarılı sporculara madalyalar, derece alan takımlara ise kupalar takdim edilerek şampiyona kapatıldı.35 kelimelik spot:

Sakarya Serdivan’da 56 üniversiteden 216 sporcunun mücadele ettiği Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı. Sanda ve taolu kategorilerinde kıyasıya geçen final müsabakalarının ardından madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.