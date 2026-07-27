Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile Sakarya’da ortak operasyon yürüttü. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Sakarya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 ev, 2 işyeri ile 1 çekici ve dorsesine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 339 kilogram 700 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlıların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.