Ziya Taşkent Konser Salonu'nda düzenlenen programda sahne alan Gürdal, Türk sanat müziğinin farklı dönemlerine ışık tutan geniş bir repertuvar sundu. Sanatçı, sadece şarkılarını seslendirmekle kalmadı; her bir eserin derin hikayesine de değinerek dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Sakaryalı sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği gecede, salonun atmosferi adeta büyüledi. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca dinleyiciler, klasikleşmiş eserlere koro halinde eşlik etti. Gürdal’ın performansının yanı sıra orkestranın başarısı da takdir topladı.

Gecenin sonunda, salondaki sanatseverler sanatçıyı ve orkestrasını dakikalarca süren alkışlarla uğurladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri, mayıs ayı boyunca farklı programlarla devam edecek.