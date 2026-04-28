Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan, Hendek ve Adapazarı ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 498 adet sentetik ecza hap, 150 gram ağırlığında bonzai, 55 kök kenevir bitkisi, 4 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 90 gram aseton, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet cep telefonu eşe geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerde 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.