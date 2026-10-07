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Kaynak: DHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Hendek ve Adapazarı ilçelerinde tefecilik suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 çek, 1 araç satış sözleşmesi, 40 senet, 1 alacak-verecek belgesi, 3 cep telefonu, 2 ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 3 tabanca şarjörü, 50 tabanca fişeği ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.