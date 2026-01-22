Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) tarafından ara tatil etkinlikleri başlatıldı. Bu kapsamda anne-çocuk birlikte katılabilecekleri atölyeler ile lise çağındaki gençlere özel programlar, şehrin çeşitli merkezlerinde hayata geçirildi.

Yemek pişirme, el sanatları, hat sanatı ve dekorasyon alanlarında düzenlenen çalışmalarda katılımcılar, deneyimli eğitmenler rehberliğinde yaratıcı üretim aşamalarını bizzat yaşıyor. Sömestr tatili süresince sürdürülecek etkinliklerle öğrencilerin boş vakitlerini yeteneklerini geliştirerek verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Özellikle anne-çocuk atölyeleri yoğun ilgi görüyor; minikler anneleriyle yan yana dekoratif ve sanatsal projeler üreterek keyifli bir ortak deneyim kazanıyor. Lise öğrencilerine yönelik kısımlarda ise gençler mutfak sanatları ve klasik el sanatları dallarında yeni yetkinlikler edinmek üzere atölyelere katılıyor.