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Kaynak: DHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı ve Erenler ilçelerinde iki ayrı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 7 ruhsatsız otomatik tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca bulundu. Öte yandan, aramalarda ayrıca farklı kalibrelerde fişek ve boş kovanlar ile 1 bıçak bulundu.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerin aramalarında 1,20 gram esrar, 0,60 gram metamfetamin ve 0,18 gram kokain ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan aramalarda ise 143 elektronik sigara, 270 paket gümrük kaçağı sigara, 261 paket sigara ve toplam 677 paket ısıtmalı elektronik sigara tütünü bulundu.

Operasyonlarda, 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.