Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırı paniğe neden oldu. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Tepekum Mahallesi Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak üzerindeki çay ocağına ve önünde park halinde bulunan otomobile tabancayla ateş açtı.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan bir kişi, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından hızla bölgeden kaçtı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıda iş yeri ve otomobilde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.