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Kaynak: İHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Adapazarı’nda faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Ö.K. (50) isimli şüpheliye ait iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tüfek, 1 “piştov” olarak tabir edilen küçük tüfek ve 1 “toplu” olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ö.K. hakkında emniyette adli işlemlere başlandığı öğrenildi.