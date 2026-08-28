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Kaynak: İHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarında Serdivan ilçesinde C.S. (43) isimli şahsa ait ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 7 adet silah gövdesi, 11 adet kabza kapağı, 11 adet üst sürgü, 6 adet şarjör, 3 adet namlu, 1 adet spiral taşı, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda yay, mil ve tetik ucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli C.S. hakkında adli işlemler başlatıldı.