Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde bir insansız hava aracı buldu. Olay, Aşağı Aziziye Mahallesi sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen ekipler, parçalanmış haldeki insansız hava aracının çevresinde güvenlik önlemi aldı. İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu ve sahile nasıl ulaştığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bölgede çalışmaların sürdüğü ve teknik incelemenin ardından aracın menşei ile ilgili daha net bilgilere ulaşılmasının beklendiği bildirildi.

KARADENİZ KIYILARINDA FARKLI İHA'LAR DA BULUNDU

Öte yandan 10 Şubat'ta da Ordu'da da sahilde İHA bulunmuştu.

İstanbul-Çatalca açıklarında ise 5 Şubat'ta balıkçılar tarafından bulunan insansız hava aracı, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından imha edilmişti.