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Kaynak: AA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanağın neden olduğu dere taşması ve su baskınlarının ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Kentte dün ve önceki gün etkili olan kuvvetli yağışın ardından derenin taştığı ve su baskınlarının yaşandığı Darıçayırı Mahallesi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

İş makineleriyle hafriyat kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgede temizlik de yaptı.

Hasar gören yolların onarımı gerçekleştirilirken ana cadde, ara sokaklar ve kamu kurumlarında temizlik çalışması yürütüldü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, yaptığı açıklamada, bölgenin son yılların en büyük yağışını aldığını belirterek, felaket boyutuna ulaşan duruma müdahale eden tüm ekiplere teşekkür etti.

Suların çekildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade eden Demiral, hasar tespit çalışmalarının da başladığını kaydetti.