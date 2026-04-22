Sakarya’nın Geyve ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah bulundurma ve silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Geyve ilçesinde 2 şüpheli şahsın ikametine operasyon yapıldı.

Yapılan aramada, 27 adet yivsiz av tüfeği, 46 adet av tüfeği şarjörü, 9 adet optik hologram nişan aleti, 118 adet av tüfeği fişeği, 46 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken 221 bin 265 TL idari para cezası uygulandı.