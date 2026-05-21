Olay, gece saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde konaklayan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ve E.Ş. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen ve alevlenen tartışma, silahların çekilmesiyle çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Çatışmada kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan otel sahibi Cavit Yılmaz ile müşterilerden Ufuk Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Yılmaz ve Sezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan M.S.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çatışmaya karıştığı belirlenen L.M., A.Y. ve E.Ş. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çatışmanın çıkış sebebi araştırılıyor.