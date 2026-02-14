Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Yasin Çelik idaresindeki araç gişelerdeki beton bariyere çarptı. 32 yaşındaki otomobilin sürücüsü Çelik kazada yaşamını yitirdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Otomobilde çıkan yangına, ilk müdahaleyi jandarma ve otoyol görevlileri yaparken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Otoyol görevlileri de araçtan yol kenarına savrulan parçaları topladı.
Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen Çelik'in yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.