Saat 12.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Erenler geçişindeki Sakarya Köprüsü’nde meydana gelen olayda, köprü korkuluklarına çıkan Ahmet Ö.’yü gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler ile ailesi ve arkadaşları, yaklaşık 2,5 saat boyunca 39 yaşındaki Ahmet Ö.’yü köprüden inmesi için iknaya çalıştı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı, trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı.

O ANLAR KAMERADA

İkna çabaları sonuç vermezken, nehre doğru dönen Ahmet Ö.’nün dalgınlığından faydalanan bir jandarma personeli, korkuluk demirlerinin arasından müdahalede bulundu. Aynı anda AFAD ve itfaiye ekipleri de jandarmaya destek verip Ahmet Ö.’yü tuttu.

Ortak çalışma sonucu korkuluklardan güvenli alana alınan Ahmet Ö., sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ö.’nün kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.