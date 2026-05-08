27 Aralık 2025 tarihinde Karasu sahasına demirleyen ve ticari anlaşmazlık gerekçesiyle yükünü boşaltmayarak yaklaşık 4,5 ay demirli vaziyette bekleyen Kamerun bandıralı, 80 metre uzunluğundaki Ninova isimli kuru yük gemisi, 1 Mayıs 2026 tarihinde şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturmuştu.
Sakarya'da karaya oturan Kamerun bandıralı Ninova'nın gizemi çözülüyor
Sakarya'da yaklaşık 4,5 ay önce Karasu sahasına demirleyen ve 1 Mayıs 2026 tarihinde de şiddetli fırtına sebebiyle karaya oturan Kamerun bandıralı Ninova isimli kuru yük gemisine ikinci kez keşif dalışı yapıldı. Dalış çalışmaları ve karaya oturan gemi havadan görüntülendi.
Haberi Paylaş
1 6
Hasar raporu oluşturmak gayesiyle dün gerçekleştirilen ilk keşif dalışının ardından özel bir firmaya ait ekipler dün ikinci keşif dalışını gerçekleştirdi.
2 6
3 6
4 6
5 6
6 6
Kaynak: İHA