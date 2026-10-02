Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı

Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı

Sakarya’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı. Yapılan fiziki ve teknik çalışma sonra nokta operasyonu ile yakalanan sanığın Irak uyruklu kişiye ait yerlerde yapılan aramada dijital veriler buldu.

Kaynak: İHA
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Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı - Resim: 1

Sakarya'da IŞID silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı - Resim: 2

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı - Resim: 3

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı - Resim: 4
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Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı - Resim: 5
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Sakarya’da IŞİD’e nokta operasyonu: Irak uyruklu şüpheli yakalandı - Resim: 6
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