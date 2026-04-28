Edinilen bilgilere göre olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bir telekomünikasyon şirketinde görevli olan Cengiz R., cadde üzerinde altyapı veya saha çalışması yaptığı sırada, güzergahtan geçen bir servis aracının müdahalesiyle karşılaştı. Servis aracının tekerleği talihsiz işçinin ayağının üzerinden geçti.

Kazanın ardından acı içinde yerde kalan Cengiz R.’nin yardımına ilk olarak çevredeki mesai arkadaşları yetişti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz R.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.