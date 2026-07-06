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Kaynak: İHA

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan A.A.Ö. (20), Muammer Güney (33), T.C. (25) ve A.D. (29), husumetli oldukları E.D.'nin evinin önüne geldi. Şüpheliler, yanlarında bulunan silahla eve ateş açtı.

Silah sesleri üzerine evden silahla karşılık veren E.D. ile dışarıdaki grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği Muammer Güney olay yerinde hayatını kaybederken, T.C. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı T.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Muammer Güney'in cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga götürüldü. Polis ekipleri, evden ateş açtığı belirlenen E.D.'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Silahlı çatışmayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.