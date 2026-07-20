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Kaynak: AA / İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Gece saatlerinde Çiğdem Yaylası yolunda kontrolden çıkarak devrilen kamyonette bulunan Haydar Tunca hayatını kaybederken, A.D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hendek ilçesi Çiğdem Yaylası yolunda gece saatlerinde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

HAYDAR TUNCA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan Haydar Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan A.D. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Haydar Tunca'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.