Sapanca'ya bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde Ceylan 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan konaklama tesisine tatile gelen D.Y. ve B.Y. çiftinin 3 yaşındaki kızları I.S.Y., havuza düştü.

Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkarttı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan İ.S.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.