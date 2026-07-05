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Kaynak: DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, börek almak amacıyla girdiği dükkanda bir çalışanın saldırısına uğradığı iddia edilen 76 yaşındaki Necmi Ertuna, hastanedeki yaklaşık 3 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu.

Olay, 5 Nisan tarihinde Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki bir börekçi dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde börek ve poğaça almak için dükkana gelen Necmi Ertuna ile iş yeri çalışanı Mehmet K. arasında ücret konusunda bir tartışma başladı. Gerginliğin tırmanması üzerine Mehmet K., yaşlı adama yumruk attı. Yere düşen Ertuna'nın, şüpheli tarafından tekmelendiği de iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmi Ertuna'yı ilk olarak Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ertuna, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Beyninde oluşan hasar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden ve yatağa bağımlı hale gelen yaşlı adam, hastaneden taburcu edildikten sonra özel bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Yaklaşık 20 gün önce İstanbul Pendik'teki özel bir hastaneye nakledilen Ertuna, gece saatlerinde aniden fenalaştı. Beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın, sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan, olayın hemen ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan dükkan çalışanı Mehmet K., sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.