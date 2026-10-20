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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 6 araç ve 18 personelle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.