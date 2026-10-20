Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 6 araç ve 18 personelle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.