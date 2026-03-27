Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu... Balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı

Zamanla biriken sularla oluşan bu gölet, halk arasında “küçük gölet” olarak da biliniyordu. Dün göletin zeminindeki kapalı mağara ağzı, bilinmeyen bir nedenle yeniden açıldı. Göletteki su hızla mağaraya doldu ve yer altına aktı. Kısa süre sonra su, yaklaşık 1 kilometre ötedeki dere yatağından yeniden yüzeye çıkmaya başladı.Bu sırada göletteki bazı balıklar açıkta kaldı.