Yıllar önce taşlarla kapatılan bir mağara ağzının kendiliğinden açılması, Sakarya'daki Dımbazlar Göleti’ni saniyeler içinde boşalttı. Göletin suyu yer altına inerek 1 kilometre ötedeki dere yatağından yüzeye çıktı. Bu sıra dışı olay, bölge halkını hem hayrete düşürdü hem de endişelendirdi.
Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu... Balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı
Derleyen: Dilek Taşdemir
Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Güven Mahallesi’nde bulunan Dımbazlar Göleti’nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha önce bir mağara ağzı, tarihi bilinmeyen bir çeşmenin suyunu bulandırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından taşlarla kapatılmıştı.
Zamanla biriken sularla oluşan bu gölet, halk arasında “küçük gölet” olarak da biliniyordu. Dün göletin zeminindeki kapalı mağara ağzı, bilinmeyen bir nedenle yeniden açıldı. Göletteki su hızla mağaraya doldu ve yer altına aktı. Kısa süre sonra su, yaklaşık 1 kilometre ötedeki dere yatağından yeniden yüzeye çıkmaya başladı.Bu sırada göletteki bazı balıklar açıkta kaldı.
NASIL OLŞUMUŞTU?
Mağara ağzı yıllar önce taşlarla kapatılınca, bölgede biriken sular doğal bir gölet oluşturdu. Halk bu gölete Dımbazlar Göleti ismini verdi.
Gölet, zamanla hem su birikintisi hem de balık yaşam alanı haline gelmişti. Göletin aniden boşalmasıyla birlikte su seviyesi hızla düştü. Zemindeki mağara ağzı adeta bir boşaltma vanası gibi çalıştı.
Suyun 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağından fışkırması, doğanın gizemli işleyişini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölge sakinleri bu ilginç olayı yakından izlerken, göletteki balıkların durumu da merak konusu oldu.